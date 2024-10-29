Оскорбления, риски и планы: Борьба Трампа и Харрис накаляется за неделю до выборов

«Камала называет более половины страны врагами… И она называет их всех фашистами и нацистами. Но она является фашисткой. Окей? Она – фашистка», – сказал он, выступая перед своими сторонниками в Атланте.

До этого Харрис в эфире телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, считает ли она Трампа фашистом. Газета New York Times со ссылкой на электронные письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward предупредила, что обвинения в фашизме в адрес Трампа не являются убедительными.

Кроме того, Харрис в интервью телеканалу CBS заявила о готовности пройти тест на оценку когнитивных способностей. По ее словам, она пройдет тестирование при условии прохождения оценки Трампом. Политик подчеркнула, что считает экс-президента нестабильным и «не в себе». Харрис выразила уверенность, что Трамп прибегает к оскорблениям в ходе предвыборной гонки, потому что не может предложить американским гражданам свой план.

В свою очередь Трамп заявлял во время выступления перед избирателями в Пенсильвании, что его соперница будет «уволена» сразу после выборов. Его слова вызвали восторженные овации собравшихся сторонников бывшего главы Белого дома.

«Мы больше не можем ее терпеть. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!», – заявил политик.

Также Трамп заявлял в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys, что действующий глава Белого дома Джо Байден ненавидит собственную напарницу Харрис. По словам политика, это связано с «дворцовым переворотом», из-за которого Байден был вынужден отказаться от участия в выборах.

КТО ВЫБИЛСЯ ВПЕРЕД?

CBS и социологическая компания YouGov ранее опубликовали опросы, которые показали, что Дональд Трамп несущественно сократил отставание от Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей. Трамп в опросе, опубликованным 27 октября, набрал 49% против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. Погрешность нового опроса составляет 2,6 процентного пункта.