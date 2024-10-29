Оскорбления, риски и планы: Борьба Трампа и Харрис накаляется за неделю до выборов
Выборы президента США состоятся уже через неделю, 5 ноября. Харрис удерживает позиции и по ряду опросов выбивается вперед с отрывом в несколько процентов. Эксперты считают, что предсказать результаты выборов по опросам невозможно, а Трамп заявил, что Байден ненавидит собственную напарницу.
Выборы президента США состоятся через неделю, 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на финишной прямой президентской гонки усилил свое положение, однако абсолютного преимущества пока нет. Кандидат от Демократической партии, вице-президент страны Камала Харрис удерживает уверенные позиции и по ряду опросов выбивается вперед с отрывом в несколько процентов.
ОБМЕН ЗАЯВЛЕНИЯМИ ТРАМПА И ХАРРИС
Борьба между Трампом и Харрис перед выборами нарастает, политики не прекращают обмениваться громкими заявлениями в адрес друг друга. Экс-президент Дональд Трамп назвал свою соперницу Харрис «фашисткой» после того, как с ее стороны ранее звучали аналогичные оскорбления в адрес оппонента.
«Камала называет более половины страны врагами… И она называет их всех фашистами и нацистами. Но она является фашисткой. Окей? Она – фашистка», – сказал он, выступая перед своими сторонниками в Атланте.
До этого Харрис в эфире телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, считает ли она Трампа фашистом. Газета New York Times со ссылкой на электронные письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward предупредила, что обвинения в фашизме в адрес Трампа не являются убедительными.
Кроме того, Харрис в интервью телеканалу CBS заявила о готовности пройти тест на оценку когнитивных способностей. По ее словам, она пройдет тестирование при условии прохождения оценки Трампом. Политик подчеркнула, что считает экс-президента нестабильным и «не в себе». Харрис выразила уверенность, что Трамп прибегает к оскорблениям в ходе предвыборной гонки, потому что не может предложить американским гражданам свой план.
В свою очередь Трамп заявлял во время выступления перед избирателями в Пенсильвании, что его соперница будет «уволена» сразу после выборов. Его слова вызвали восторженные овации собравшихся сторонников бывшего главы Белого дома.
«Мы больше не можем ее терпеть. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!», – заявил политик.
Также Трамп заявлял в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys, что действующий глава Белого дома Джо Байден ненавидит собственную напарницу Харрис. По словам политика, это связано с «дворцовым переворотом», из-за которого Байден был вынужден отказаться от участия в выборах.
КТО ВЫБИЛСЯ ВПЕРЕД?
CBS и социологическая компания YouGov ранее опубликовали опросы, которые показали, что Дональд Трамп несущественно сократил отставание от Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей. Трамп в опросе, опубликованным 27 октября, набрал 49% против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. Погрешность нового опроса составляет 2,6 процентного пункта.
Харрис лидирует по количеству избирателей, которые считают, что у нее есть достаточные психические и когнитивные способности для поста главы государства. Так высказалось 47%, в то время как в Трампа верят 33%, в обоих кандидатов верят 13%, а 7% – ни в одного из них.
Также опрос показал, что респонденты стали больше верить в то, что Соединенные Штаты готовы избрать первую темнокожую женщину-президента – сейчас так считают 74% по сравнению с 68% в августе. При этом показатель включает и тех, кто голосовать за Харрис не намерен.
Что касается семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов, то у Харрис и Трампа сейчас ничья в 50% с погрешностью в четыре процентных пункта, отмечается в опросе, проведенном с 23 по 25 октября среди 2161 респондента.
В свою очередь опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что Харрис обходит Трампа на общенациональном уровне на три процентных пункта. По данным опроса службы SSRS для телеканала CNN, 69% американских граждан уверены, что Трамп не признает свое поражение на выборах.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН отмечал, что сегодня предсказать результаты выборов президента США, ориентируясь на результаты опросов, невозможно.
«Опросы играют большую роль, но доверять им до конца не следует. Особенно, когда речь идет об отрыве в несколько процентов. Если вспомнить выборы 2016 года, по опросам Хиллари Клинтон опережала Трампа до 8%, в итоге она проиграла. В этот раз изменения в опросах возможны, но результаты выборов непредсказуемы. Понятно, что ни одна сторона не признает поражения, каждый будет обвинять друг друга в нарушениях, не обойдется и без обвинения России во вмешательстве», – говорил он.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорил НСН, что Камала Харрис не сможет предложить американцам курс, который бы отличался от политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«Харрис понимает, что Трамп набирает очки за счет того, что и отличается от демократов. У Трампа как раз есть реальные изменения во внешней и внутренней политике, а Харрис – это повторение Байдена, только в юбке. Она понимает, что американцы уже устали от этого традиционного курса. Понятно, что ничего нового не будет, она не способна предложить ничего нового. Ее взгляды с Байденом практически на все совпадают», – отмечал он.
ОЖИДАНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ
Между тем украинские власти находятся в подвешенном состоянии перед выборами в США. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам визита в Исландию 29 октября заявил, что риск прекращения поддержки Киева со стороны Вашингтона существует, если на выборах президента США победит Дональд Трамп.
«Риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя. Это будет крайне сложно», – заявил он.
Зеленский при этом отметил, что Трамп не озвучивал напрямую планов прекратить оказывать Киеву финансовую поддержку. Украинский лидер считает, что бывший президент США «много говорит».
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что России все равно, кто победит на выборах в США, она будет работать с любым главой государства. Он выразил уверенность, что после выборов в стране политика на российском направлении не изменится.
«Фактом остается то, что он (Дональд Трамп – ред. НСН), будучи президентом, начал вводить какие-то массированные санкции в отношении Российской Федерации», – говорил глава государства.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона.
«Американский политикум заряжен на противостояние с Россией в настоящий момент», – говорил депутат в интервью РИА Новости.
Слуцкий также напомнил, что предвыборная риторика Трампа в 2016 году «носила едва ли не пророссийский характер». При этом в годы президентства Трампа, по словам политика, было введено рекордное число санкций против РФ, а отношения с Москвой «перешли к ледниковому периоду».
Трамп неоднократно утверждал, что способен найти решение конфликта на Украине за сутки. В Кремле такую возможность исключали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для этого не существует «волшебной палочки», передает «Радиоточка НСН».
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