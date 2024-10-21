«Смеется и читает по бумажке»: Харрис уступает Трампу в опросах избирателей США
За две недели до выборов президента США Дональд Трамп лидирует в опросах избирателей, поскольку не говорит в публичных выступлениях одно и то же, как это делает Камала Харрис, заявил НСН Эдуард Лозанский.
Вице-президент США, кандидат на пост лидера страны от демократической партии Камала Харрис избегает интервью либо отказывается отвечать на прямые вопросы журналистов, что отпугивает избирателей. Однако на данный момент сложно однозначно предсказать итоги выборов, намеченных в США на 5 ноября, рассказал в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Последние результаты опросов показывают, что Трам и Харрис примерно в одинаковом положении. Согласно опросу портала RealClearPolitics, 48,3% жителей так называемых «колеблющихся штатов» (Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина) поддерживают Трампа, а 47,5% - Харрис. При этом в конце августа данные опросы Wall Street Journal демонстрировали, что Харрис немного опережала оппонента. Лозанский предположил, что она утратила преимущество из-за неудачных публичных выступлений и неуместного смеха.
«Народ все больше видит выступления Харрис. Ее предупреждали, что не нужно все время смеяться, однако она продолжает это делать. Также она повторяет одно и то же, как заученный текст. Кто-то ей пишет сценарии, что нужно говорить. Харрис редко дает интервью, когда все же участвует в них, старается не обращать внимания на вопросы, повторять то, что ей написали. Люди это видят. Понятно, что Трамп держится более уверенно. По крайней мере, не бубнит одно и то же, выглядит на фоне Харрис более респектабельным. Если победит Камала, то текущая политика будет продолжена, мир все больше будет приближаться к катастрофе Третьей мировой войны, ядерной мировой войны. Если победит Трамп, то есть хотя бы надежда. Пожалуй, сейчас нам только и остается надеяться», - сообщил он.
По словам собеседника НСН, сегодня предсказать результаты выборов президента США, ориентируясь на результаты опросов, невозможно.
«Опросы играют большую роль, но доверять им до конца не следует. Особенно, когда речь идет об отрыве в несколько процентов. Если вспомнить выборы 2016 года, по опросам Хиллари Клинтон опережала Трампа до 8%, в итоге она проиграла. В этот раз изменения в опросах возможны, но результаты выборов непредсказуемы. Понятно, что ни одна сторона не признает поражения, каждый будет обвинять друг друга в нарушениях, не обойдется и без обвинения России во вмешательстве», - подытожил он.
Ранее Трамп заявил, что якобы угрожал российскому президенту Владимиру Путину ударом по центру Москвы в случае «преследования» Украины. По словам экс-президента США, он не хотел делать этого из-за хороших отношений с российским коллегой, однако, как добавил Трамп, другого выбора у него не было бы, передает «Радиоточка НСН».
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