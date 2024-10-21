«Смеется и читает по бумажке»: Харрис уступает Трампу в опросах избирателей США

По словам собеседника НСН, сегодня предсказать результаты выборов президента США, ориентируясь на результаты опросов, невозможно.

«Опросы играют большую роль, но доверять им до конца не следует. Особенно, когда речь идет об отрыве в несколько процентов. Если вспомнить выборы 2016 года, по опросам Хиллари Клинтон опережала Трампа до 8%, в итоге она проиграла. В этот раз изменения в опросах возможны, но результаты выборов непредсказуемы. Понятно, что ни одна сторона не признает поражения, каждый будет обвинять друг друга в нарушениях, не обойдется и без обвинения России во вмешательстве», - подытожил он.

Ранее Трамп заявил, что якобы угрожал российскому президенту Владимиру Путину ударом по центру Москвы в случае «преследования» Украины. По словам экс-президента США, он не хотел делать этого из-за хороших отношений с российским коллегой, однако, как добавил Трамп, другого выбора у него не было бы, передает «Радиоточка НСН».

