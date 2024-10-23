Рэпер Эминем поддержал Камалу Харрис

Рэпер Эминем призвал голосовать на президентских выборах в США за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом сообщает New Musical Express.

Трамп предрек последствия для Тейлор Свифт за ее поддержку Харрис

О своей поддержке музыкант заявил на митинге, который прошёл в Детройте. Эминем, который является уроженцем этого города, отметил, что сейчас «как никогда важно использовать свой голос».

«Я не думаю, что кто-то хочет Америку, в которой люди беспокоятся о возмездии за своё мнение. Я уверен - Харрис поддерживает будущее этой страны, где эти и многие другие свободы будут защищены и поддержаны», - подчеркнул рэпер.

Ранее кандидатуру Харрис поддержали такие музыканты, как Ашер, Бейонсе, Пинк, Стиви Уандер, Тейлор Свифт и другие. Также голосовать за кандидата от демократов призвал Джон Бон Джови, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: instagram.com/eminem
ТЕГИ:Выборы Президента СШАВыборы в СШАРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры