Рэпер Эминем поддержал Камалу Харрис

О своей поддержке музыкант заявил на митинге, который прошёл в Детройте. Эминем, который является уроженцем этого города, отметил, что сейчас «как никогда важно использовать свой голос».

«Я не думаю, что кто-то хочет Америку, в которой люди беспокоятся о возмездии за своё мнение. Я уверен - Харрис поддерживает будущее этой страны, где эти и многие другие свободы будут защищены и поддержаны», - подчеркнул рэпер.

Ранее кандидатуру Харрис поддержали такие музыканты, как Ашер, Бейонсе, Пинк, Стиви Уандер, Тейлор Свифт и другие. Также голосовать за кандидата от демократов призвал Джон Бон Джови, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

