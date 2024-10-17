Без «Байдена в юбке»: В России оценили шансы Трампа на победу на выборах в США

«Харрис понимает, что Трамп набирает очки за счет того, что и отличается от демократов. У Трампа как раз есть реальные изменения во внешней и внутренней политике, а Харрис – это повторение Байдена, только в юбке. Она понимает, что американцы уже устали от этого традиционного курса. Понятно, что ничего нового не будет, она не способна предложить ничего нового. Ее взгляды с Байденом практически на все совпадают», - отметил он.

В связи с этим Блохин заверил, что шансы Трампа на победу сегодня выше, несмотря на «накачку» рейтингов Харрис.

«Некий взлет ее рейтингов обуславливался искусственной накачкой. Либеральные СМИ этим занимались, но эффект уже ушел. Она подумала, что победа у нее в руках. Сейчас мы видим другую ситуацию. Когда борьба была между Трампом и Клинтон, по всем рейтингам побеждала Клинтон, она даже праздновала победу, но потерпела поражение. Сейчас шансы Трампа на победу выше, благодаря нескольким покушениям они даже повысились. Трамп – это нечто иное. Шансы Трампа велики и в борьбе с Харрис, и были бы велики в борьбе с Байденом», - заключил собеседник НСН.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден ненавидит собственную напарницу Камалу Харрис, передает «Радиоточка НСН».

