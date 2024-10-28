«Хорошо лажу с Путиным»: Трамп четыре раза упомянул РФ на масштабном митинге

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп накануне провел масштабный митинг в Нью-Йорке, в ходе которого четыре раза упомянул Россию, пишет РИА Новости.

Так, экс-президент США затронул привычные темы для своего выступления, включая украинский вопрос. В своей речи Трамп также дважды упомянул и российского лидера Владимира Путина, вновь подчеркнув, что «хорошо с ним ладит».