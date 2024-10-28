«Хорошо лажу с Путиным»: Трамп четыре раза упомянул РФ на масштабном митинге
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп накануне провел масштабный митинг в Нью-Йорке, в ходе которого четыре раза упомянул Россию, пишет РИА Новости.
Так, экс-президент США затронул привычные темы для своего выступления, включая украинский вопрос. В своей речи Трамп также дважды упомянул и российского лидера Владимира Путина, вновь подчеркнув, что «хорошо с ним ладит».
Ранее американский политик и экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что предупреждал президента РФ Владимира Путина об «ударе по центру Москвы в случае нападения на Украину».
Российский президент Владимир Путин заявил, что «не припомнит» разговора с угрозами от Трампа. Он объяснил подобные высказывания острой фазой предвыборной гонки в США и призвал не относиться к подобному серьезно, передает «Радиоточка НСН».
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