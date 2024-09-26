Маск задался вопросом, не вмешался ли Зеленский в выборы в США
Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в выборы президента США после визита украинского лидера Владимира Зеленского на оружейный завод в США.
«По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?» — задался вопросом Маск, комментируя в соцсети X письмо спикера Палаты представителей конгресса Майка Джонсона.
Ранее спикер призывал Зеленского уволить посла в США Оксану Маркарову, которая организовала финансируемый американскими налогоплательщиками визит в «колеблющийся» штат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru