Маск задался вопросом, не вмешался ли Зеленский в выборы в США

Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в выборы президента США после визита украинского лидера Владимира Зеленского на оружейный завод в США.

СМИ: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

«По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?» — задался вопросом Маск, комментируя в соцсети X письмо спикера Палаты представителей конгресса Майка Джонсона.

Ранее спикер призывал Зеленского уволить посла в США Оксану Маркарову, которая организовала финансируемый американскими налогоплательщиками визит в «колеблющийся» штат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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