Маск задался вопросом, не вмешался ли Зеленский в выборы в США

«По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?» — задался вопросом Маск, комментируя в соцсети X письмо спикера Палаты представителей конгресса Майка Джонсона.

Ранее спикер призывал Зеленского уволить посла в США Оксану Маркарову, которая организовала финансируемый американскими налогоплательщиками визит в «колеблющийся» штат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

