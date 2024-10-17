Штаб Трампа заявил, что Харрис не смогла ответить ни на один вопрос Fox News

Кандидат на пост президента США от демократов, вице-президент Камала Харрис не ответила ни на один вопрос в интервью Fox News, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба экс-президента Дональда Трампа.

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Там указали, что у Харрис «нет ответов», а ее предвыборная кампания основана на «лжи о Трампе». Отмечается, что в ходе интервью Харрис злилась и защищалась.

Ранее опрос показал, что Харрис опережает Трампа среди избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы Президента США

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