Штаб Трампа заявил, что Харрис не смогла ответить ни на один вопрос Fox News

Там указали, что у Харрис «нет ответов», а ее предвыборная кампания основана на «лжи о Трампе». Отмечается, что в ходе интервью Харрис злилась и защищалась.

Ранее опрос показал, что Харрис опережает Трампа среди избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

