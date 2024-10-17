Штаб Трампа заявил, что Харрис не смогла ответить ни на один вопрос Fox News
17 октября 202406:16
Кандидат на пост президента США от демократов, вице-президент Камала Харрис не ответила ни на один вопрос в интервью Fox News, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба экс-президента Дональда Трампа.
Там указали, что у Харрис «нет ответов», а ее предвыборная кампания основана на «лжи о Трампе». Отмечается, что в ходе интервью Харрис злилась и защищалась.
Ранее опрос показал, что Харрис опережает Трампа среди избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист: Пенсию по старости могут не назначить из-за стажа работы
- Штаб Трампа заявил, что Харрис не смогла ответить ни на один вопрос Fox News
- Глава Харьковской ВГА поддержал жителей в вопросе вхождения в состав России
- Цены на лекарства для желудка стали дороже на 25%
- Захарова ответила Мерцу на заявление об ультиматуме Москве
- Медведев проиграл Синнеру на турнире «Шлем шести королей»
- Парк «Тайган»: Растерзавших сотрудницу львов нет причин усыплять
- В ЦВО объяснили выплаты срочникам за контракты техническим сбоем
- СМИ: США не приостановят поставки оружия Израилю
- Политолог: Шольц заговорил о переговорах по Украине из-за низких рейтингов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru