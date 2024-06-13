Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной безумный кошмар»

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал пытаться нанести «максимальный вред» странам-противникам России, которые ввели ограничения в отношении государства и россиян. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, следует нанести вред «во всем, в чем можно навредить»: экономикам, институтам и руководителям, благополучию граждан западного мира.

«Надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары... Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги», — написал зампред Совбеза.

Медведев призвал на фоне опасений передачи российского оружия «врагам западного мира» предоставить их оппонентам все возможные виды вооружений, устроить «дезорганизацию муниципальной власти» ради взрыва преступности в крупных городах, начать «войну в космосе», устроить социальные взрывы и внести в западную медиасферу «все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли».

«Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня», — подчеркнул политик.

Как отметил Медведев, в отношении противника не должно быть «никаких правил», он должен «получить сполна за вред России и как можно больнее».

Ранее зампред Совбеза назвал иллюзиями утверждения Запада о том, что Россия не применит против Украины и стран НАТО нестратегическое ядерное оружие, никто не может исключить переход конфликта «в его последнюю стадию, напоминает «Свободная пресса».

