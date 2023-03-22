Шойгу поручил представить девушек, поразивших БПЛА в Севастополе, к госнаградам

Он отметил, что все три беспилотника были уничтожены. Шойгу также поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов.

Ранее Сергей Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН тогда отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.

