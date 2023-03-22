Шойгу поручил представить девушек, поразивших БПЛА в Севастополе, к госнаградам

Два из трех беспилотных летательных аппарата, пытавшихся утром поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

ЧФ России отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе

Он отметил, что все три беспилотника были уничтожены. Шойгу также поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов.

Ранее Сергей Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН тогда отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.

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ФОТО: РИА Новости
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