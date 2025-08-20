Крушение Ан-24: Пилоты могли запутаться в показаниях приборов

Из него следует, что при подлете к пункту назначения и снижении экипаж самолета установил на барометрических высотомерах давление по QNH (международные правила с использованием нулевой отметки на уровне моря). Однако при проходе контрольной точки пилоты доложили диспетчеру о высоте 1100 м, что соответствует QFE (советские правила измерения высоты от уровня полосы на аэродроме). Таким образом, пилоты думали, что летят значительно выше, чем было на самом деле.

Визуально наблюдать землю при заходе на посадку не позволили ливень и облачность на высотах 225–600 метров. При этом диспетчеры не могли назвать точные данные высоты, так как метка от самолета на экране радиолокационной обстановки отсутствовала.

В письме отмечается, что на высоте 150 м относительно аэродрома (765 м относительно уровня моря) Ан-24 задел верхушки деревьев на холме, разрушился и сгорел.

На борту самолета

находились 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения обнаружены поврежденные бортовые самописцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».