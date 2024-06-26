Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ

Глава военного ведомства России указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для Киева. Также были обсуждены другие вопросы.

Во время беседы Остин подчеркнул необходимость сохранения каналов коммуникации в условиях конфликта между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

