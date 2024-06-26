Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ
26 июня 202400:04
Министр обороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщает Минобороны РФ.
Глава военного ведомства России указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для Киева. Также были обсуждены другие вопросы.
Во время беседы Остин подчеркнул необходимость сохранения каналов коммуникации в условиях конфликта между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru