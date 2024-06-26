Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ

Министр обороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщает Минобороны РФ.

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Глава военного ведомства России указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для Киева. Также были обсуждены другие вопросы.

Во время беседы Остин подчеркнул необходимость сохранения каналов коммуникации в условиях конфликта между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПентагонМинобороны РФВадим Белоусов

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