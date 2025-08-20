Белый дом: Трамп собрался в рай

Американский лидер Дональд Трамп на полном серьезе говорил о своем стремлении попасть в рай, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Встреча с Путиным увеличила рейтинг Трампа

По ее словам, слова главы государства о духовной стороне мирных инициатив не стоит воспринимать как шутку.

«Я думаю, президент хочет попасть в рай, как и все в этой комнате», — отметила Ливитт.

Подчеркивается, сто Трамп нацелен на скорейшее завершение конфликта вокруг Украины и отвергает идеи откладывать переговоры на месяцы.

Чуть ранее президент США заявил, что желал бы после смерти попасть в рай. Он выразил надежду, что в этом ему помогут усилия, которые он прикладывает для прекращения российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

