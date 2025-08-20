Пауков-ос заметили в 20 регионах России

Большая часть сообщений об обнаружении насекомых приходится на Центральную Россию. До сих пор ареал обитания таких пауков был значительно уже. До сих пор они встречались только в южных регионах.

При благоприятных климатических условиях пауки-осы могут стать постоянными обитателями Центральной России. Они продолжат размножаться дальше на север. Уже в этом году они могут добраться до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, а также до Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.

По словам арахнологов, укус данного паука сопоставим с пчелиным и осиным. Эти членистоногие относятся к ядовитым, но объем выделяемых ими отравляющих веществ недостаточен, чтобы нанести серьезный вред взрослому человеку. Однако детям, людям с тонкой кожей и аллергикам следует избегать укусов пауков-ос.

Данный вид пауков получил своё название за жёлто-чёрный окрас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

