Пауков-ос заметили в 20 регионах России
С начала лета пауков-ос заметили в 20 российских регионах, сообщают «Известия».
Большая часть сообщений об обнаружении насекомых приходится на Центральную Россию. До сих пор ареал обитания таких пауков был значительно уже. До сих пор они встречались только в южных регионах.
При благоприятных климатических условиях пауки-осы могут стать постоянными обитателями Центральной России. Они продолжат размножаться дальше на север. Уже в этом году они могут добраться до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, а также до Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.
По словам арахнологов, укус данного паука сопоставим с пчелиным и осиным. Эти членистоногие относятся к ядовитым, но объем выделяемых ими отравляющих веществ недостаточен, чтобы нанести серьезный вред взрослому человеку. Однако детям, людям с тонкой кожей и аллергикам следует избегать укусов пауков-ос.
Данный вид пауков получил своё название за жёлто-чёрный окрас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru