Вторжению в Курскую область привели хищения при строительстве укреплений
Хищения и растрата при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной способствовали захвату ВСУ части территории региона, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Главными фигурантами уголовного дела являются бывший глава региона Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Их действия причинили экономический ущерб и урон обороноспособности страны. Отмечается, что следствие выявило не всех соучастников преступления.
Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, с его заместителей и целого ряда предпринимателей. Они использовали бюджетные средства, выделенные на строительство оборонительных сооружений в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
