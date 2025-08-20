Вторжению в Курскую область привели хищения при строительстве укреплений

Главными фигурантами уголовного дела являются бывший глава региона Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Их действия причинили экономический ущерб и урон обороноспособности страны. Отмечается, что следствие выявило не всех соучастников преступления.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, с его заместителей и целого ряда предпринимателей. Они использовали бюджетные средства, выделенные на строительство оборонительных сооружений в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

