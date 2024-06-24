ОТ КРЫМА ДО ФЛОРИДЫ: «ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ»

Еще в конце мая европейские страны одна за другой начали давать Киеву «разрешения» на использование полученного от них оружия для ударов территории по России. Позиция США на этот счет оставалась туманной. С одной стороны, СМИ писали о «тайном согласии» Джо Байдена, с другой – Пентагон и Белый дом заверяли, что дальнобойные удары Киеву никто не разрешал, да и вообще американское оружие должно использоваться только на территории Украины.

Тем не менее, в полдень 23 июня Украина ударила по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными частями, погибли двое детей и двое взрослых и были ранены более 150 человек, отдыхавших на пляжах в Севастополе и Любимовке.

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — заявил РИА Новости представитель Пентагона, отвечая на вопрос об атаках ракетами ATACMS.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ответил примерно в таком же духе, «подтвердив нашу позицию», что надо избегать гражданских жертв. А вот член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин молчать не стала.

«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты», — написала конгрессвумен в соцсети Х.

Пока это вся реакция «борцов за мир» из недружественных стран на трагедию в Крыму, после которой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала международную реакцию на удар ATACMS по Севастополю.

«В Cекретариате ООН заявили буквально следующее: «Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи». Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать «мы за всё хорошее против всего плохого» и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу. (…) Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма», - возмутилась Мария Владимировна.