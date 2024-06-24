«Красных линий уже нет?»: Чем Россия ответит США за атаку Севастополя
Пентагону пока «нечего сказать» об атаке крымских пляжей ракетами ATACMS, в Конгрессе США задумались об «ударе по Флориде», а в России указали на Global Hawk, который постоянно кружится над Черным морем.
За первые сутки после атаки Украиной Севастополя, в результате которой погибли дети и пострадали более 150 отдыхающих на пляже, Вашингтон и Брюссель продолжают хранить почти полное молчание.
В ответ на возмущение российских дипломатов западные политики пока отделываются скудными комментариями. При этом на фоне атаки Крыма американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами в России уже заговорили о необходимости сбивать стратегические беспилотники США над Черным морем.
ОТ КРЫМА ДО ФЛОРИДЫ: «ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ»
Еще в конце мая европейские страны одна за другой начали давать Киеву «разрешения» на использование полученного от них оружия для ударов территории по России. Позиция США на этот счет оставалась туманной. С одной стороны, СМИ писали о «тайном согласии» Джо Байдена, с другой – Пентагон и Белый дом заверяли, что дальнобойные удары Киеву никто не разрешал, да и вообще американское оружие должно использоваться только на территории Украины.
Тем не менее, в полдень 23 июня Украина ударила по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными частями, погибли двое детей и двое взрослых и были ранены более 150 человек, отдыхавших на пляжах в Севастополе и Любимовке.
«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — заявил РИА Новости представитель Пентагона, отвечая на вопрос об атаках ракетами ATACMS.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ответил примерно в таком же духе, «подтвердив нашу позицию», что надо избегать гражданских жертв. А вот член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин молчать не стала.
«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты», — написала конгрессвумен в соцсети Х.
Пока это вся реакция «борцов за мир» из недружественных стран на трагедию в Крыму, после которой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала международную реакцию на удар ATACMS по Севастополю.
«В Cекретариате ООН заявили буквально следующее: «Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи». Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать «мы за всё хорошее против всего плохого» и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу. (…) Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма», - возмутилась Мария Владимировна.
КРАСНЫЕ ЛИНИИ И «ЯСТРЕБЫ» НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после атаки Севастополя сделал еще более резкое заявление. По его словам, США встали на сторону международного терроризма.
«Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слёзы безвинных людей. (…) Для политиков в Вашингтоне очевидно, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. Неслучайно вражеские беспилотники кружат над Черным морем практически каждый день», - говорится в ночном заявлении Антонова в Telegram-канале посольства России в США.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по традиции не стал стесняться в выражениях, пожелав сгореть в аду всем причастным к трагедии на севастопольских пляжах.
«*** из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель. *** в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку. И те, и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но ещё раньше – в земном. Всё случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершённый в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты. Поэтому теперь все они – американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики – ничем для нас не отличаются», - подчеркнул Медведев.
При этом эксперты задаются вопросом, а не перешли ли США «красные линии».
«Ракетная атака пляжа — это не «ошибка артиллериста», а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским людям. (…) Что делать? Нельзя мстить мирному населению Украины. Необходимо предупредить США о невозможности применения американских БЛА в этом регионе, а поэтому сбивать эти беспилотники по мере их появления у Крыма (…). Красных линий больше нет», - считает военкор Александр Сладков.
Другой военкор, Александр Коц также призвал уничтожать американские дроны над Черным морем.
«Может, пора уже вводить бесполетную зону над той частью акватории Черного моря, где постоянно крутится Global Hawk с позывным FORTE? Уничтожение американских стратегических дронов к большей эскалации не приведет. Дальше уже некуда», - возмутился Коц.
По его оценке, залп пятью ракетами M39 ATACMS по Севастополю стоил ВСУ порядка 7,5 миллионов долларов.
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