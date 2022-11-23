«Образумить Зеленского»: Запад и Украина не решаются на переговоры с Москвой
Эксперты отмечают, что Запад не простит Киеву самостоятельных переговоров, при этом Россия уже отказалась от «публичного формата».
Обозреватель The American Conservative (TAC) Брэдли Девлин заявил, что Запад простит Киеву все, кроме самостоятельных переговоров с Москвой. По его словам, инцидент с падением ракет в Польше показал, что Киеву можно все, так как в первые же часы после падения ракет украинский президент Владимир Зеленский сразу обвинил в произошедшем Россию. При этом вопрос переговоров с Россией по-прежнему вызывает споры в западной «коалиции».
17 ноября Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от дружественных ему политиков о готовности Москвы к переговорам. Он также сообщил, что намерен предложить публичный формат, отметив, что переговоры не должны проходить «за кулисами».
На следующий день представитель Белого дома Джон Кирби поспешил сообщить, что США не подталкивают лидера Украины к переговорам с Москвой и не ведут консультации с Россией сами.
«Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры», — подчеркнул представитель Белого дома.
При этом дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь сказал НСН, что США и Великобритания все-таки подталкивают Москву и Киев к переговорам. По его словам, предложенный Зеленским публичный формат с большой вероятностью подразумевает участие стран НАТО в переговорах.
«Кто может подталкивать Зеленского к переговорам? Конечно, США, Лондон и другие европейские страны. Сам он на переговорах будет выглядеть очень слабо. В ситуации на Украине задействованы страны НАТО, конечно, страны Европы будут присутствовать на переговорах как гаранты или посредники», - заключил он.
В Кремле предложение президента Украины Владимира Зеленского о «публичных переговорах» не поняли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры такими не бывают.
«То они ведут переговоры, то отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят публичные переговоры», — возмутился представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что ему трудно представить себе публичные переговоры, так как на самом деле Киев не хочет никаких переговоров. После этого Зеленский обвинил Москву в том, что она, заявляя о готовности к переговорам с Киевом, ищет «краткосрочное затишье».
О том, что президент Украины согласится на мирное урегулирование конфликта только в том случае, если США перестанут вооружать Киев, сообщил журналист Эндрю Наполитано.
«Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент Байден и сообщит, что это все — конец», — заявил он.
Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвал другие страны убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что власти Великобритании скептически относится к призыву французского президента.
Британский дипломат считает, что РФ вступит в переговоры только тогда, «когда на нее будут оказывать давление». Клеверли отметил, что решение о начале и ходе переговоров должна принимать непосредственно Украина.
Накануне бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, как в целом союзники оценивали перспективы разрешения конфликта на Украине. По его словам, государства реагировали по-разному, например, Германия предлагала Украине сдаться.
«Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине — сдаться», — заявил экс-премьер.
Он также добавил, что Франция до последнего момента не верила в вероятность открытого противостояния, и раскритиковал правительство Италии, которое на тот момент возглавлял Марио Драги, за то, что оно отказалось поддержать позицию других стран в силу зависимости от российских углеводородов.
На фоне «споров» о переговорах министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим западным коллегам, «запретив» им уставать от помощи Киеву.
«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — сказал он.
Он отметил, что Евросоюзу необходимо отбросить все сомнения и усталость для того, чтобы как можно скорее согласовать девятый пакет антироссийский санкций.
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