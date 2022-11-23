«Образумить Зеленского»: Запад и Украина не решаются на переговоры с Москвой

Обозреватель The American Conservative (TAC) Брэдли Девлин заявил, что Запад простит Киеву все, кроме самостоятельных переговоров с Москвой. По его словам, инцидент с падением ракет в Польше показал, что Киеву можно все, так как в первые же часы после падения ракет украинский президент Владимир Зеленский сразу обвинил в произошедшем Россию. При этом вопрос переговоров с Россией по-прежнему вызывает споры в западной «коалиции».

17 ноября Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от дружественных ему политиков о готовности Москвы к переговорам. Он также сообщил, что намерен предложить публичный формат, отметив, что переговоры не должны проходить «за кулисами».

На следующий день представитель Белого дома Джон Кирби поспешил сообщить, что США не подталкивают лидера Украины к переговорам с Москвой и не ведут консультации с Россией сами.

«Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры», — подчеркнул представитель Белого дома.