В Лондоне рассказали, как должны проходить переговоры Москвы и Киева

Власти Великобритании скептически относится к призыву французского президента Эммануэля Макрона к возобновлению мирных переговоров между Киевом и Москвой, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

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Он рассказал о том, как должны проходить переговоры России и Украины. Британский дипломат считает, что РФ вступит в переговоры только тогда, «когда на нее будут оказывать давление». Клеверли отметил, что решение о начале и ходе переговоров должна принимать непосредственно Украина.

Замглавы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украино-российские переговоры могут состояться только в том случае, если ВС РФ подтвердят готовность оставить Крым и Донбасс.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобритания
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