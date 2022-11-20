В Лондоне рассказали, как должны проходить переговоры Москвы и Киева

Он рассказал о том, как должны проходить переговоры России и Украины. Британский дипломат считает, что РФ вступит в переговоры только тогда, «когда на нее будут оказывать давление». Клеверли отметил, что решение о начале и ходе переговоров должна принимать непосредственно Украина.

Замглавы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украино-российские переговоры могут состояться только в том случае, если ВС РФ подтвердят готовность оставить Крым и Донбасс.

