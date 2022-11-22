«Цирк на месте, клоуны остались»: В Совфеде раскритиковали «мирный» план НАТО по Украине

Он предложил признать террористическим государством Украину, а его спонсором – весь коллективный Запад и НАТО.

«Пока же и цирк на месте, и клоуны остались…», - резюмировал Слуцкий.

Стоит напомнить, что на июньском саммите НАТО в Мадриде Столтенберг признал: альянс с 2014 года готовился к противостоянию с Россией и наращивал свое присутствие в Восточной Европе.

«Не то чтобы 24 февраля (начало СВО на Украине, - прим. НСН) мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», - говорил Столтенберг.

А что в Киеве? Без изменений. Украинский лидер Владимир Зеленский снова призвал западные страны включить страну в НАТО, Евросоюз, дать денег и поставить системы ПВО.

«Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите, насколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля», - сказал Зеленский.

Члены парламентской ассамблеи НАТО предсказуемо поаплодировали его выступлению, но никаких обещаний о вхождении страны в военные блоки и союзы также предсказуемо не дали.

