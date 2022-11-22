«Цирк на месте, клоуны остались»: В Совфеде раскритиковали «мирный» план НАТО по Украине

Западный военный блок считает, что конфликт на Украине можно закончить через увеличение поставок оружия ВСУ, а в России удивляются подобной логике. 


Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает транслировать мысль о том, что конфликт на Украине должен закончиться исключительно на условиях Киева. Для этого альянс готов и дальше поставлять оружие и технику украинским военным.

Столтенберг перепутал Россию и Украину на Парламентской ассамблее НАТО

«Каждый конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мира, который подойдет Украине, а это напрямую зависит от успехов на поле боя. Поэтому НАТО должна расширять поставки вооружения Украине», - заявил Столтенберг.

«Мирный» план НАТО через дальнейшее кровопролитие удивил российский политический истеблишмент. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал на явные противоречия.

«Иногда даже трудно поверить, что эти взаимоисключающие тезисы рождаются в одной и той же голове. Чтобы начать движение к миру, нужно продолжать заваливать Киев оружием, пока там еще есть хоть кто-то, кто его может использовать. И чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение. Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия», - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал и на разное видение альянса и Киева приемлемого решения для Украины. В частности, требования Зеленского немедленно включить Незалежную в НАТО, закрыть небо – это желание вовлечь военный блок в прямой конфликт с Россией.

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«Если Столтенберг поддерживает эту логику, он действует не просто против интересов граждан стран НАТО, но еще и потакает безумной логике украинских авантюристов», - подчеркнул Косачев.

Итогом же парламентской ассамблеи НАТО стал документ, который рекомендует странам альянса признать, что в настоящий момент Россия является «террористическим режимом». Согласно принятой резолюции, страны НАТО также намерены создать Международный трибунал для судебного разбирательства по факту «российской агрессии» на Украине. Альянс планируют привлечь Россию к ответственности, а также к выплатам ущерба.

«Ничего не перепутали? Не в России возрождается фашизм. Только на счету Соединенных Штатов со времен окончания Второй мировой войны более 20 стран, подвергнутых бомбежкам со стороны ВС США и их союзников по Североатлантическому блоку. И после этого ПА НАТО рассуждает об «агрессии» России?», - задался вопросом в своем Telegram-канале лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

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Он предложил признать террористическим государством Украину, а его спонсором – весь коллективный Запад и НАТО.

«Пока же и цирк на месте, и клоуны остались…», - резюмировал Слуцкий.

Стоит напомнить, что на июньском саммите НАТО в Мадриде Столтенберг признал: альянс с 2014 года готовился к противостоянию с Россией и наращивал свое присутствие в Восточной Европе.

«Не то чтобы 24 февраля (начало СВО на Украине, - прим. НСН) мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», - говорил Столтенберг.

А что в Киеве? Без изменений. Украинский лидер Владимир Зеленский снова призвал западные страны включить страну в НАТО, Евросоюз, дать денег и поставить системы ПВО.

«Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите, насколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля», - сказал Зеленский.

Члены парламентской ассамблеи НАТО предсказуемо поаплодировали его выступлению, но никаких обещаний о вхождении страны в военные блоки и союзы также предсказуемо не дали.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияГосдумаСовет ФедерацииУкраинаНАТО
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