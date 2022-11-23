Глава МИД Украины: У ЕС нет права «уставать» от помощи Киеву
Страны Евросоюза не имеют права «уставать» от поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает газета Die Zeit.
«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — заявил глава украинского МИД.
Кулеба призвал европейские страны «отбросить сомнения» и согласовать новый пакет санкций в отношении России, пишет Газета.ру.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у некоторых стран Европы есть «усталость» от антироссийских санкций, напоминает Ura.ru. Дипломат призвал не допустить использования Москвой этого фактора.
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