Глава МИД Украины: У ЕС нет права «уставать» от помощи Киеву

Страны Евросоюза не имеют права «уставать» от поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает газета Die Zeit.

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«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — заявил глава украинского МИД.

Кулеба призвал европейские страны «отбросить сомнения» и согласовать новый пакет санкций в отношении России, пишет Газета.ру.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у некоторых стран Европы есть «усталость» от антироссийских санкций, напоминает Ura.ru. Дипломат призвал не допустить использования Москвой этого фактора.

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ЕвросоюзМИД УкраиныУкраина
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