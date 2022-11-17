Песков отказал Зеленскому в публичных переговорах
В Кремле не поняли предложение президента Украины Владимира Зеленского о «публичных переговорах». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, переговоры такими не бывают.
«То они ведут переговоры, то отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят публичные переговоры», — возмутился представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что ему трудно представить себе публичные переговоры, так как на самом деле Киев не хочет никаких переговоров.
«Спецоперация на Украине продолжается и ее цели должны быть достигнуты», - заключил Песков.
Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН заявил, что заявления о переговорах звучат все чаще из-за обстоятельств на поле боя и внешнего давления со стороны США.
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