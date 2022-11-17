«Уступка Зеленскому?»: Пойдет ли Россия на «публичные» переговоры с Украиной

США и Великобритания подталкивают Москву и Киев к переговорам, Россия изучает варианты для лавирования, заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, а также предложил публичный формат. Корчмарь отметил, что «партнеры» также подталкивают к переговорам и Украину.

«Кто может подталкивать Зеленского к переговорам? Конечно, США, Лондон и другие европейские страны. Сам он на переговорах будет выглядеть очень слабо. Мы еще не забываем о Турции, которая может быть посредником. Нельзя исключать, что шли переговоры через третьих лиц», - отметил Корчмарь.