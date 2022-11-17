«Уступка Зеленскому?»: Пойдет ли Россия на «публичные» переговоры с Украиной
Дипломат Василий Корчмарь заявил НСН, что заявления о переговорах звучат все чаще из-за обстоятельств на поле боя и внешнего давления со стороны США.
США и Великобритания подталкивают Москву и Киев к переговорам, Россия изучает варианты для лавирования, заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, а также предложил публичный формат. Корчмарь отметил, что «партнеры» также подталкивают к переговорам и Украину.
«Кто может подталкивать Зеленского к переговорам? Конечно, США, Лондон и другие европейские страны. Сам он на переговорах будет выглядеть очень слабо. Мы еще не забываем о Турции, которая может быть посредником. Нельзя исключать, что шли переговоры через третьих лиц», - отметил Корчмарь.
По его словам, ситуация на передовой также вынуждает стороны стремиться к переговорным процессам, Россия ищет варианты для «лавирования».
«Переговоры – это всегда компромисс, только так рождается какой-то документ. Ситуация вынуждает. Мы, получается, находимся сейчас в обороне, это принуждает к шагам в сторону договоренностей. Еще фактор влияния со стороны, влияние США, Великобритании и других европейских стран. Они оказывают влияние и на Россию и на Зеленского. НАТО поставляет Украине оружие, России нужно находить варианты для лавирования – то ли это будет замороженный вариант, то ли для Зеленского какая-то уступка, а потом возобновление действий, тут сложно сказать», - объяснил собеседник НСН.
При этом предложенный Зеленским публичный формат с большой вероятностью подразумевает участие стран НАТО в переговорах, заметил Корчмарь.
«Обычно переговоры идут без публичного формата. Практика показывает, что это не дает желаемого результат ни одной из сторон. Если участники переговоров договорятся, что на каждом заседании будут присутствовать представители СМИ, это возможно. Но все равно до этого будут встречи, где будут согласовывать позиции обеих сторон. Исходя из моей практики, я 15 лет занимался конфликтами на постсоветском пространстве, то, что для СМИ, это будет согласовано заранее. В ситуации на Украине задействованы страны НАТО, конечно, страны Европы будут присутствовать на переговорах как гаранты или посредники», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в столице Турции 14 ноября прошли российско-американские переговоры. Он отметил, что они состоялись по инициативе США. Предмет разговора представитель Кремля раскрывать не стал.
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