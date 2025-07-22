Напомним, в Минских соглашениях были закреплены основные меры для урегулирования ситуации на Донбассе. Однако впоследствии бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины, а экс-президент Франции Франсуа Олланд отметил, что благодаря минским соглашениям Киеву удалось укрепить свою военную позицию.

К схожему выводу в разговоре с НСН пришел и член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, проводя переговоры с Украиной, нельзя забывать о том, что Европа и США готовятся к конфронтации с Россией.

«Как говорит наш президент, мы готовы к переговорам и будем их вести. То, что Европа готова воевать до последнего украинца, не раз говорилось. С моей точки зрения, переговоры должны состояться. Просто нужно иметь в виду, что и Европа, и Соединенные Штаты готовятся к войне с Россией. Все эти разговоры, политические ходы, информационные вбросы являются прикрытием их главных целей. Трамп добился того, чтобы вся Европа увеличила военные расходы в 2,5 раза. Это не шутки. Военный бюджет США превысил триллион долларов. На следующий год планируется увеличить его еще больше. Это все направлено против России. Россия - главный враг для Запада. Так было и так есть», — сказал Соболев.

Российская армия, по мнению собеседника НСН, должна наращивать мощь, чтобы отбить любую угрозу.

«Мы должны восстанавливать свои вооруженные силы до того уровня, чтобы они могли отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе НАТО и США. Сейчас вот появился новый род войск - беспилотные. Его нужно развивать. Прежде всего нужно заняться развитием средств борьбы с беспилотниками. Кроме того, нужно усилить сухопутные войска. Они должны быть хорошо обучены и вооружены. Мы должны восстановить ВВС как вид вооруженных сил. Сухопутные войска не могут проводить успешные наступательные операции без господства в воздухе. Мы должны развивать военно-морской флот. Все войска должны укрепляться. Нужно делать это все быстрее и рациональнее. Тогда на нас никто не нападет», — подытожил он.

ПОЗИТИВНЫЙ ШАГ

Вместе с тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с НСН, что сами переговоры между Россией и Украиной — уже позитивный шаг, несмотря на то, что Украина затягивает процесс.