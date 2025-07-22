«Обман по-мински?»: Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24 июля
Сами российско-украинские переговоры — безусловно, позитивный шаг, однако нельзя исключать повторения сценария Минских соглашений — Запад может использовать дипломатию как возможность накопить вооружение и перевооружить ВСУ, убеждены эксперты.
Российская и украинская стороны в ходе нового раунда переговоров обменяются мнениями касательно меморандумов о видении мирного урегулирования, которые они передали друг другу во время прошлого раунда, и обсудят ряд гуманитарных вопросов. Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщило РИА Новости.
Напомним, в турецком Стамбуле уже прошли две встречи делегаций из России и Украины. Итогом двух раундов переговоров стал обмен военнопленными, также Россия передала украинской стороне тела погибших солдат ВСУ.
Новый раунд переговоров также состоится в Стамбуле 24 июля, делегации прибудут в Турцию 23 июля. Дату встречи подтвердили в стамбульском дворце Чираган. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что на переговорах обсудят предстоящую встречу президентов Украины и России.
САНКЦИИ НЕ НАПУГАЮТ
Позиция России на переговорах остается неизменной — Москва не намерена менять условия прекращения огня на Украине, и ее не пугают угрозы санкциями со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщило американское издание Hill.
Напомним, президент США заявил, что против России будут введены «очень жесткие пошлины», если за 50 дней не удастся достичь соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта.
В свою очередь в МИД России указали на то, что дипломатическое урегулирование конфликта, безусловно, по-прежнему является приоритетным путем, однако попытки разговаривать с Москвой на языке требований и ультиматумов неприемлемы.
Не меняет своего настроя и Украина — так, Зеленский в своем Telegram-канале заявил о планах наносить по России дальнобойные удары, чтобы оставить ее без логистики. Глава государства также потребовал от Запада выдвижения более серьезных антироссийских санкций, в том числе и вторичных.
ЖДАТЬ ВТОРОГО МИНСКА?
На фоне российско-украинских переговоров некоторые российские эксперты полагают, что Запад тянет время в своих интересах, говоря о желании урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил в интервью URA.RU, что Западу нужна пауза для пополнения запасов оружия и боеприпасов и вооружения ВСУ.
По его словам, переговоры проводятся по аналогии с Минскими соглашениями 2014-2015 годов, на деле же ведется подготовка к обострению обстановки. «Причем готовиться будут именно европейцы, американцы ушли от политических и военных рисков», — подчеркнул Подберезкин.
Напомним, в Минских соглашениях были закреплены основные меры для урегулирования ситуации на Донбассе. Однако впоследствии бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины, а экс-президент Франции Франсуа Олланд отметил, что благодаря минским соглашениям Киеву удалось укрепить свою военную позицию.
К схожему выводу в разговоре с НСН пришел и член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, проводя переговоры с Украиной, нельзя забывать о том, что Европа и США готовятся к конфронтации с Россией.
«Как говорит наш президент, мы готовы к переговорам и будем их вести. То, что Европа готова воевать до последнего украинца, не раз говорилось. С моей точки зрения, переговоры должны состояться. Просто нужно иметь в виду, что и Европа, и Соединенные Штаты готовятся к войне с Россией. Все эти разговоры, политические ходы, информационные вбросы являются прикрытием их главных целей. Трамп добился того, чтобы вся Европа увеличила военные расходы в 2,5 раза. Это не шутки. Военный бюджет США превысил триллион долларов. На следующий год планируется увеличить его еще больше. Это все направлено против России. Россия - главный враг для Запада. Так было и так есть», — сказал Соболев.
Российская армия, по мнению собеседника НСН, должна наращивать мощь, чтобы отбить любую угрозу.
«Мы должны восстанавливать свои вооруженные силы до того уровня, чтобы они могли отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе НАТО и США. Сейчас вот появился новый род войск - беспилотные. Его нужно развивать. Прежде всего нужно заняться развитием средств борьбы с беспилотниками. Кроме того, нужно усилить сухопутные войска. Они должны быть хорошо обучены и вооружены. Мы должны восстановить ВВС как вид вооруженных сил. Сухопутные войска не могут проводить успешные наступательные операции без господства в воздухе. Мы должны развивать военно-морской флот. Все войска должны укрепляться. Нужно делать это все быстрее и рациональнее. Тогда на нас никто не нападет», — подытожил он.
ПОЗИТИВНЫЙ ШАГ
Вместе с тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с НСН, что сами переговоры между Россией и Украиной — уже позитивный шаг, несмотря на то, что Украина затягивает процесс.
«Нам нужен устойчивый мир, условия, которые искоренят причины возникновения этого конфликта. Процесс переговоров должен идти. Мы всегда настаивали на мирном решении конфликта. Если украинская сторона во многом сегодня сопротивляется этому, то, наверное, надо будет настаивать на замене власти с легитимными лидерами. Нужно также последовательно принуждать Киев и его партнеров или хозяев к переговорному процессу. Он идет, Украина сопротивляется, но она вынуждена каким-то образом принимать участие. Киев тоже заявляет о том, что за переговорный процесс, но все время пытается выставлять неприемлемые условия. В ходе возможного третьего раунда в большей степени еще будет, конечно, подготовка, потому что сильно различаются меморандумы сторон, которые были подготовлены к второму этапу. В любом случае, процесс переговоров — это хорошо», — отметил Чепа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дело не в одежде: На маркетплейсах снизились продажи бытовой техники
- СМИ: У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски
- СМИ: Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова
- Умер звезда «Декстера» Малкольм Уорнер
- «Обман по-мински?»: Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24 июля
- СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение
- «Шоу Трампа не нужно!»: Президента США не ждут на параде в Пекине в сентябре
- Свыше четверти россиян заявили, что готовы платить за ИИ-искусство
- СМИ: Зампред правительства Забайкальского края устроил смертельное ДТП
- В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru