Нацбанк Украины продал свыше 1 млрд долларов из золотовалютных резервов
15 марта 202608:31
Нацбанк Украины продал свыше 1 млрд долларов из золотовалютных резервов страны, сообщает «Взгляд».
Несмотря на это, курс гривны продолжает обновлять исторические антирекорды. С начала года Нацбанк уже потратил на поддержку национальной валюты более 8,3 млрд долларов из золотовалютных резервов. На протяжении этого года регулятор не пополнял резервы.
Ранее Украина запросила у Европы беспрецедентную финансовую помощь в размере $1,5 трлн, которая превышает расходы страны на год в 14 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
