СМИ: ВСУ атакуют Белгород
Около 20 взрывов прогремело над Белгородом, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, Вооруженные силы Украины атакуют город американскими ракетами HIMARS. Взрывы начались около 3:20, после этого в нескольких районах города пропало электричество.
Очевидцы сообщают о последствиях на земле — в одном из районов виден пожар и задымление. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, в области зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По его словам, нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее самую массированную атаку дронами с начала года отразила Москва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
