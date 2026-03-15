СМИ: ВСУ атакуют Белгород

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины атакуют город американскими ракетами HIMARS. Взрывы начались около 3:20, после этого в нескольких районах города пропало электричество.

Очевидцы сообщают о последствиях на земле — в одном из районов виден пожар и задымление. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, в области зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По его словам, нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее самую массированную атаку дронами с начала года отразила Москва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

