Трамп пообещал вернуть санкции против России по окончании нефтяного кризиса

Американский лидер Дональд Трамп заявил NBC News, что он возобновит недавно приостановленные антироссийские санкций.

Ловушка для Европы: Как послабления США к нефти РФ ударят по ЕС

По его словам, это произойдет, как только закончится кризис на нефтяном рынке. «Я хочу, чтобы в мире была нефть», — заявил президент США. При этом глава Белого дома проигнорировал просьбу прокомментировать высказывания руководителей стран Европейского союза, которые раскритиковали его за решение ослабить санкции против Москвы.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение ослабить санкции на российскую нефть стало «огромным подарком» Кремлю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
