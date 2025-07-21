«Это не шутки!»: Генерала из Госдумы встревожило перевооружение Европы и Украины
Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что переговоры с украинцами на этой неделе могут состояться, но обольщаться не стоит: хочешь мира - готовься к войне.
Переговоры между Москвой и Киевом должны состояться, однако в ходе встречи нужно иметь в виду, что Европа и США готовятся к конфронтации с Россией, сказал в эфире НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Министр обороны Великобритании Джон Хили на предстоящем заседании в формате «Рамштайн» объявит о 50-дневной программе по вооружению Украины, сообщили ранее The Telegraph и Bloomberg. Тем временем Киев неожиданно предложил Москве провести переговоры на этой неделе. Соболев указал на увеличение военных расходов США и Европы, что, по его мнению, является тревожным сигналом для России.
«Как говорит наш президент, мы готовы к переговорам и будем их вести. То, что Европа готова воевать до последнего украинца, не раз говорилось. С моей точки зрения, переговоры должны состояться. Просто нужно иметь в виду, что и Европа, и Соединенные Штаты готовятся к войне с Россией. Все эти разговоры, политические ходы, информационные вбросы являются прикрытием их главных целей. Трамп добился того, чтобы вся Европа увеличила военные расходы в 2,5 раза. Это не шутки. Военный бюджет США превысил триллион долларов. На следующий год планируется увеличить его еще больше. Это все направлено против России. Россия - главный враг для Запада. Так было и так есть», - сказал собеседник НСН.
Он призвал активно заняться увеличением мощи российской армии, чтобы она могла отразить любые угрозы.
«Мы должны восстанавливать свои вооруженные силы до того уровня, чтобы они могли отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе НАТО и США. Сейчас вот появился новый род войск - беспилотные. Его нужно развивать. Прежде всего нужно заняться развитием средств борьбы с беспилотниками. Кроме того, нужно усилить сухопутные войска. Они должны быть хорошо обучены и вооружены. Мы должны восстановить ВВС как вид вооруженных сил. Сухопутные войска не могут проводить успешные наступательные операции без господства в воздухе. Мы должны развивать военно-морской флот. Все войска должны укрепляться. Нужно делать это все быстрее и рациональнее. Тогда на нас никто не нападет», - заключил генерал-лейтенант.
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что Украина продержится максимум два месяца без поставок США.
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