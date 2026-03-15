Трамп заявил, что его не устраивают условия возможной сделки с Ираном

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил NBC News, что США не устраивают условия возможной сделки с Ираном.

«Иран хочет пойти на сделку, а я не хочу этого, потому что условия недостаточно хороши», — сказал президент США. На вопрос о приемлемых условиях сделки для Вашингтона американский лидер указал, что «не хочет их называть».

Ранее стало известно, что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный продовольственный кризис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры