Трамп заявил, что его не устраивают условия возможной сделки с Ираном
15 марта 202606:01
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил NBC News, что США не устраивают условия возможной сделки с Ираном.
«Иран хочет пойти на сделку, а я не хочу этого, потому что условия недостаточно хороши», — сказал президент США. На вопрос о приемлемых условиях сделки для Вашингтона американский лидер указал, что «не хочет их называть».
Ранее стало известно, что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный продовольственный кризис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
