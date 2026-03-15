СМИ: Россиянин из-за отмены рейса в Дубае потерял 400 тысяч рублей
Россиянин Александр рассказал, что из-за отмены авиарейса в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке потерял более 400 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Эти деньги ему пришлось потратить на проживание и питание. По его словам, групповым туристам оплатили отель, а самостоятельным путешественникам пришлось заселяться за свой счёт. Причём сделать это было проблематично: пришлось отстоять огромную очередь на заселение.
Россиянин указал, что отдых в ОАЭ незапланированно увеличился на десять дней. «Думали, максимум пять дней и будем дома», - отметил Александр.
Из-за конфликтов на Ближнем Востоке выбор зарубежных морских направлений этим летом может сократиться. В качестве альтернативы для части россиян рассматриваются страны Азии, однако полностью заменить традиционные курорты они не смогут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
