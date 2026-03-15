Билан получил три статуэтки в музыкальной премии «Виктория»

Заслуженный артист России, певец Дима Билан получил три статуэтки национальной музыкальной премии «Виктория».

Он победил в номинациях «Певец года», «Музыкальное видео года» и «Песня года». Мероприятие прошло на площадке Live Арена. Певицей года стала Ани Лорак. Поп-группой года назван коллектив Ay Yola, а лучшей рок-группой – «Бонд с кнопкой». Премию «Виктория» в спецноминации «За вклад в развитие популярной музыки» получила группа «Руки Вверх!».

Народный артист России Григорий Лепс и исполнитель Леша Свик получили награду за совместную песню «Дайте надежду» в номинации «Городской романс года». Хип-хоп исполнителем года назван Егор Крид. В номинации «Танцевальный хит года» победу одержали Джиган и Artik&Asti.

Ранее критик назвал альбом Билана самым интересным релизом 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
