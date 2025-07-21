СМИ: Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Таким образом, он хочет усадить российского лидера Владимира Путина за стол переговоров. Издание пишет, что Лондон на встрече планирует инициировать принятие некой «50-дневной кампании» по вооружению Украины. Также ожидается, что Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование в размере 170 миллионов евро от Берлина.

В мероприятии примут участие глава Североатлантического альянса Марк Рютте и министр обороны США Пит Хегсет.

Ранее стало известно, что бывшего главу Минобороны Рустема Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы предоставить ему статус для дальнейших переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

