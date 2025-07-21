СМИ: Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Глава Минобороны Британии Джон Хили 21 июля на встрече контактной группы по обороне Украины планирует объявить об усилении поддержки Киева, чтобы оказать давление на Россию, сообщает The Telegraph.

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Таким образом, он хочет усадить российского лидера Владимира Путина за стол переговоров. Издание пишет, что Лондон на встрече планирует инициировать принятие некой «50-дневной кампании» по вооружению Украины. Также ожидается, что Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование в размере 170 миллионов евро от Берлина.

В мероприятии примут участие глава Североатлантического альянса Марк Рютте и министр обороны США Пит Хегсет.

Ранее стало известно, что бывшего главу Минобороны Рустема Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы предоставить ему статус для дальнейших переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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