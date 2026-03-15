СМИ: Франция может передать ядерное оружие Финляндии
15 марта 202607:01
Франция может направить Финляндии ядерное оружие, сообщает The National Interest.
Это может случиться в случае принятия Хельсинки поправки, разрешающей размещение такого оружия. По информации издания, Франция планирует сделать такой шаг для сдерживания России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии является угрозой для РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
