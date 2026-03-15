СМИ: У Израиля кончаются ракеты-перехватчики

Израиль уведомил США о критической нехватке ракет-перехватчиков для защиты от ударов Ирана и его союзников, сообщает Semafor.

СМИ: Система ПВО США не справилась с ударами Ирана

По словам американских чиновников, Израиль вступил в конфликт уже имея ограниченный запас противоракетных средств. Израильская армия израсходовала большую часть снарядов во время столкновений с Ираном летом 2025 года. Утверждается, что США не испытывают нехватки ракет-перехватчиков, и Вашингтон сможет защищать свои объекты на Ближнем Востоке.

При этом у Израиля есть и другие способы защиты от ударов. Так вооруженные силы страны для этого могут использовать истребители. Однако они менее эффективны против огня большой дальности.

Ранее стало известно, что США и Израиль могут столкнуться с серьезным дефицитом боеприпасов, прежде всего для систем противоракетной обороны, в случае затяжной операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры