СМИ: У Израиля кончаются ракеты-перехватчики
Израиль уведомил США о критической нехватке ракет-перехватчиков для защиты от ударов Ирана и его союзников, сообщает Semafor.
По словам американских чиновников, Израиль вступил в конфликт уже имея ограниченный запас противоракетных средств. Израильская армия израсходовала большую часть снарядов во время столкновений с Ираном летом 2025 года. Утверждается, что США не испытывают нехватки ракет-перехватчиков, и Вашингтон сможет защищать свои объекты на Ближнем Востоке.
При этом у Израиля есть и другие способы защиты от ударов. Так вооруженные силы страны для этого могут использовать истребители. Однако они менее эффективны против огня большой дальности.
Ранее стало известно, что США и Израиль могут столкнуться с серьезным дефицитом боеприпасов, прежде всего для систем противоракетной обороны, в случае затяжной операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
