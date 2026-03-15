Кравцов: Последние звонки в школах пройдут 26 мая
Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Соответствующие рекомендации ведомство направило во все регионы страны. Выпускные школьные экзамены стартуют не раньше 1 июля.
Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, с 2026 года содержание экзаменов приведено в полное соответствие со школьной программой.
Отмечается, что в рамках программы последних звонков рекомендовано предусмотреть церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ.
Ранее в России завершился прием заявлений для участия в ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
