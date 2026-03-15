Трамп прокомментировал слухи о гибели нового верховного лидера Ирана Хаменеи
15 марта 202608:01
Американский лидер Дональд Трамп в интервью NBC News усомнился в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в живых.
По его словам, руководитель республики не появлялся на публике с момента своего назначения. При этом утверждать, что сын убитого предшественника аятоллы Али Хаменеи погиб, президент США не стал. Трамп назвал сообщения о его смерти слухами.
Ранее стало известно, что Хаменеи находится в коме. Он лишился одной или обеих ног. У него также повреждены внутренние органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
