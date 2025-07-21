Сам процесс переговоров между Россией и Украиной уже представляет собой позитивное развитие ситуации, несмотря на затягивание процесса Киевом. Об этом в комментарии НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться на этой неделе, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле, сообщило издание İndependent türkce со ссылкой на дипломатические источники. Ранее Киев объявил, что предложил Москве провести очередную встречу на этой неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости эту информацию. При этом, по данным The Telegraph, министр обороны Великобритании Джон Хили намерен призвать к «50-дневной кампании» по вооружению Украины на встрече союзников Киева 21 июля. Чепа напомнил позицию Москвы.