Принуждение к переговорам: В Госдуме призвали надавить на Киев и его «хозяев»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил НСН, что надо будет настаивать на замене власти в Киеве, если Украина продолжит сопротивляться переговорам.
Сам процесс переговоров между Россией и Украиной уже представляет собой позитивное развитие ситуации, несмотря на затягивание процесса Киевом. Об этом в комментарии НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться на этой неделе, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле, сообщило издание İndependent türkce со ссылкой на дипломатические источники. Ранее Киев объявил, что предложил Москве провести очередную встречу на этой неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости эту информацию. При этом, по данным The Telegraph, министр обороны Великобритании Джон Хили намерен призвать к «50-дневной кампании» по вооружению Украины на встрече союзников Киева 21 июля. Чепа напомнил позицию Москвы.
«Нам нужен устойчивый мир, условия, которые искоренят причины возникновения этого конфликта. Процесс переговоров должен идти. Мы всегда настаивали на мирном решении конфликта. Если украинская сторона во многом сегодня сопротивляется этому, то, наверное, надо будет настаивать на замене власти с легитимными лидерами. Нужно также последовательно принуждать Киев и его партнеров или хозяев к переговорному процессу. Он идет, Украина сопротивляется, но она вынуждена каким-то образом принимать участие. Киев тоже заявляет о том, что за переговорный процесс, но все время пытается выставлять неприемлемые условия. В ходе возможного третьего раунда в большей степени еще будет, конечно, подготовка, потому что сильно различаются меморандумы сторон, которые были подготовлены к второму этапу. В любом случае, процесс переговоров - это хорошо», - подчеркнул парламентарий.
Ранее депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Запад с помощью переговоров пытается выиграть время, чтобы подготовиться к противостоянию с Россией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Италии отменили концерт дирижера Гергиева
- Принуждение к переговорам: В Госдуме призвали надавить на Киев и его «хозяев»
- Россиян предупредили об оговорке о внедрении ИИ в трудовых договорах
- «Не просто цензоры!»: Депутат Драпеко предложила свою «модерацию ценностей» в фильмах
- В больнице №52 в Москве произошло задымление
- Счет идет на часы: Как защититься от «родственников холеры» в Турции
- Минобороны рассказало о ночном групповом ударе по военным объектам ВСУ
- В России МРОТ вырастет на 20,7 процента
- «Это же не простуда!»: Что происходит со спросом на гормональные контрацептивы
- Сплошные выгоды: Продление М-12 «Восток» даст толчок развитию регионов и туризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru