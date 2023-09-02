Обедненный уран. Поставки западных снарядов на Украину приведут к гибели европейцев

Администрация президента США Джо Байдена впервые официально объявит об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, передает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, снаряды включат в новый пакет военной помощи Киеву. Белый дом объявит об этом на следующей неделе, говорится в публикации.

Отмечается, что снаряды предназначены для американских танков Abrams. Машины поступят на Украину в ближайшие недели.

По данным источников, в новый пакет помощи войдут вооружения общей стоимостью $240-375 миллионов.

Еще 14 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкий на Западной Украине. После этого Польшу, Украину и Белоруссию захлестнули слухи о возможном радиоактивном заражении. СМИ предположили, что там могли быть снаряды с обедненным ураном.