Обедненный уран. Поставки западных снарядов на Украину приведут к гибели европейцев
США намереваются объявить о первых официальных поставках на Украину снарядов с обедненным ураном, В России напомнили об уничтожении британской партии и рассказали о последствиях применения подобного оружия.
Снаряды с обедненным ураном, которые США планируют поставить на Украину, будут уничтожены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. По его словам, ВС РФ уже уничтожили британский запас таких снарядов на территории Украины. Башкин отметил, что уничтожение оружия вызвало заражение окружающей среды.
Администрация президента США Джо Байдена впервые официально объявит об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, передает Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, снаряды включат в новый пакет военной помощи Киеву. Белый дом объявит об этом на следующей неделе, говорится в публикации.
Отмечается, что снаряды предназначены для американских танков Abrams. Машины поступят на Украину в ближайшие недели.
По данным источников, в новый пакет помощи войдут вооружения общей стоимостью $240-375 миллионов.
Еще 14 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкий на Западной Украине. После этого Польшу, Украину и Белоруссию захлестнули слухи о возможном радиоактивном заражении. СМИ предположили, что там могли быть снаряды с обедненным ураном.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, образовавшееся после уничтожения переданных Украине боеприпасов с обедненным ураном.
«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», - сказал Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что в нынешних реалиях на фоне передачи западом Украине снарядов с обедненным ураном может произойти что угодно.
«Теоретически Запад может передать ядерное оружие Украине, учитывая, что уже одобрены поставки боеприпасов с обедненным ураном. Истребители F-16, которые хотят отдать Украине, могут применять тактические ядерные бомбы B-61. Это очень сложная техника. Чтобы ее освоить, понадобится не один год...Но все должны понимать, что это выведет конфликт на непредсказуемый уровень», - сказал Калмыков.
Последствия поставок снарядов с обеднённым ураном Украине ощутит Европа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия. Если подобное произойдёт, назад пути не будет», - написал Володин, добавив, что «война до последнего украинца» может стать «войной до последнего европейца».
Вашингтон фактически уничтожает Украину, отправляя военным снаряды с обеднённым ураном, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Так он прокомментировал в соцсети X (Twitter) статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды» о последствиях поставок Западом обедненного урана на Украину, которая опубликована 25 августа.
«Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном», — написал американский политик.
Доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с НСН раскрыл опасность применение снарядов с обедненным ураном.
«Попадание продуктов распада урана в организм человека вызывает онкологию. Оно разрывает клеточные связи. Это вызывает самые неприятные последствия для здоровья человека. После войны в Югославии ВОЗ за 30 лет так и не озаботилась проведением исследований воздействия обедненного урана на человеческий организм, хотя в Югославии количество онкологии зашкаливает! ВОЗ должен был принять решение, что обедненный уран является оружием массового поражения. Все структуры ООН абсолютно коррурпированы», - сказал собеседник НСН.
Боеприпасов с обедненным ураном у российской армии много, но она их не применяет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в связи с возможными поставками западного оружия с обедненным ураном для Украины. Глава государства также заявил, что Россия в состоянии применить боеприпасы с обедненным ураном, «если потребуется».
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