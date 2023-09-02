Обедненный уран. Поставки западных снарядов на Украину приведут к гибели европейцев

США намереваются объявить о первых официальных поставках на Украину снарядов с обедненным ураном, В России напомнили об уничтожении британской партии и рассказали о последствиях применения подобного оружия.

Снаряды с обедненным ураном, которые США планируют поставить на Украину, будут уничтожены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. По его словам, ВС РФ уже уничтожили британский запас таких снарядов на территории Украины. Башкин отметил, что уничтожение оружия вызвало заражение окружающей среды.

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Администрация президента США Джо Байдена впервые официально объявит об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, передает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, снаряды включат в новый пакет военной помощи Киеву. Белый дом объявит об этом на следующей неделе, говорится в публикации.

Отмечается, что снаряды предназначены для американских танков Abrams. Машины поступят на Украину в ближайшие недели.

По данным источников, в новый пакет помощи войдут вооружения общей стоимостью $240-375 миллионов.

Еще 14 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкий на Западной Украине. После этого Польшу, Украину и Белоруссию захлестнули слухи о возможном радиоактивном заражении. СМИ предположили, что там могли быть снаряды с обедненным ураном.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, образовавшееся после уничтожения переданных Украине боеприпасов с обедненным ураном.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», - сказал Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре.

Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что в нынешних реалиях на фоне передачи западом Украине снарядов с обедненным ураном может произойти что угодно.

«Теоретически Запад может передать ядерное оружие Украине, учитывая, что уже одобрены поставки боеприпасов с обедненным ураном. Истребители F-16, которые хотят отдать Украине, могут применять тактические ядерные бомбы B-61. Это очень сложная техника. Чтобы ее освоить, понадобится не один год...Но все должны понимать, что это выведет конфликт на непредсказуемый уровень», - сказал Калмыков.
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Последствия поставок снарядов с обеднённым ураном Украине ощутит Европа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия. Если подобное произойдёт, назад пути не будет», - написал Володин, добавив, что «война до последнего украинца» может стать «войной до последнего европейца».

Вашингтон фактически уничтожает Украину, отправляя военным снаряды с обеднённым ураном, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Так он прокомментировал в соцсети X (Twitter) статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды» о последствиях поставок Западом обедненного урана на Украину, которая опубликована 25 августа.

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«Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном», — написал американский политик.

Доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с НСН раскрыл опасность применение снарядов с обедненным ураном.

«Попадание продуктов распада урана в организм человека вызывает онкологию. Оно разрывает клеточные связи. Это вызывает самые неприятные последствия для здоровья человека. После войны в Югославии ВОЗ за 30 лет так и не озаботилась проведением исследований воздействия обедненного урана на человеческий организм, хотя в Югославии количество онкологии зашкаливает! ВОЗ должен был принять решение, что обедненный уран является оружием массового поражения. Все структуры ООН абсолютно коррурпированы», - сказал собеседник НСН.


Боеприпасов с обедненным ураном у российской армии много, но она их не применяет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в связи с возможными поставками западного оружия с обедненным ураном для Украины. Глава государства также заявил, что Россия в состоянии применить боеприпасы с обедненным ураном, «если потребуется».



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ФОТО: РИА Новости
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