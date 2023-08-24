США вдвое нарастили закупку урана у России
США в первой половине 2023 года купили у России 416 тонн урана — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень закупок стал максимальным с 2005 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Агентство учитывало информацию о поставляемом Россией топливе с обогащением по урану-235 и закупаемому США у других стран природному и обедненному урану.
Так, за первое полугодие импорт российского урана составил 416 тонн, пишет Ura.ru. Вашингтон заплатил за топливо $696,5 млн — максимум с 2002 года. Стоимость поставок увеличилась за год в 2,5 раза, доля выросла до 32%.
В то же время США нарастили на 28% (до $383,1 млн) покупки урана у Великобритании, отмечает телеканал «360». В топ-5 крупнейших поставщиков топлива также вошли Франция (15% от импорта), Германия (13%) и Канада (11%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru