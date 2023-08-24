США вдвое нарастили закупку урана у России

Агентство учитывало информацию о поставляемом Россией топливе с обогащением по урану-235 и закупаемому США у других стран природному и обедненному урану.

Так, за первое полугодие импорт российского урана составил 416 тонн, пишет Ura.ru. Вашингтон заплатил за топливо $696,5 млн — максимум с 2002 года. Стоимость поставок увеличилась за год в 2,5 раза, доля выросла до 32%.

В то же время США нарастили на 28% (до $383,1 млн) покупки урана у Великобритании, отмечает телеканал «360». В топ-5 крупнейших поставщиков топлива также вошли Франция (15% от импорта), Германия (13%) и Канада (11%).

