UEC: цены на уран побили рекорд стоимости из-за военного переворота в Нигере
В конце августа этого года биржевые цены на уран резко подскочили и достигли 16-месячного максимума 58,5 доллара за фунт, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Uranium Exchange Company (UEC).
Уточняется, что скачок цен вызван опасениями трейдеров из-за последствий военного переворота в Нигере. Страна является одним из крупнейших производителей урана.
Политический кризис в стране начался в конце июля 2023 года. Аналитики считают, что он может привести к замедлению поставок уранового топлива и спровоцировать увеличение спроса на него по всему миру.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru