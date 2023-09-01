UEC: цены на уран побили рекорд стоимости из-за военного переворота в Нигере

Уточняется, что скачок цен вызван опасениями трейдеров из-за последствий военного переворота в Нигере. Страна является одним из крупнейших производителей урана.

Политический кризис в стране начался в конце июля 2023 года. Аналитики считают, что он может привести к замедлению поставок уранового топлива и спровоцировать увеличение спроса на него по всему миру.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.

