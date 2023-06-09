В Госдуме допустили уступки со стороны России в переговорах с Украиной

По его словам, государства, входящие в Североатлантический альянс, стали нарушать гарантии безопасности, создавая тем самым угрозу мировой войны. При этом Чепа указал на постоянно меняющееся политическое и экономическое положение и отметил, что все будет зависеть от реакции Запада.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры Украины и России допустимы, если Москва изменит цели спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

