В Госдуме допустили уступки со стороны России в переговорах с Украиной

В ходе мирных переговоров с Украиной Россия может пойти на некоторые компромиссы, однако по принципиально важным вопросам — территориальной принадлежности новых регионов и гарантиям безопасности — об уступках речи быть не может. Об этом заявил порталу Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа.

Политолог объяснил невозможность мирных переговоров между Россией и Украиной

По его словам, государства, входящие в Североатлантический альянс, стали нарушать гарантии безопасности, создавая тем самым угрозу мировой войны. При этом Чепа указал на постоянно меняющееся политическое и экономическое положение и отметил, что все будет зависеть от реакции Запада.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры Украины и России допустимы, если Москва изменит цели спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей ЧепаУкраинаРоссияПереговоры

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