Патрушев заявил, что Украина предлагала России мир

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти были готовы заключить мир, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Киев сначала предложил Москве мирный договор, который был «в принципе одобрен» российской стороной, однако позже от него отказался.

«Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров», - заключил Патрушев, добавив, что в продолжении конфликта также заинтересована Великобритания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление переговоров между Россией и Украиной зависит от готовности украинских властей и их западных кураторов обсуждать новые геополитические реалии, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Andry Markison
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияУкраинаСовбез РФ Николай Патрушев

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