Патрушев заявил, что Украина предлагала России мир

По его словам, Киев сначала предложил Москве мирный договор, который был «в принципе одобрен» российской стороной, однако позже от него отказался.

«Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров», - заключил Патрушев, добавив, что в продолжении конфликта также заинтересована Великобритания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление переговоров между Россией и Украиной зависит от готовности украинских властей и их западных кураторов обсуждать новые геополитические реалии, сообщает RT.