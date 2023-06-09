Пушилин заявил, что пока не верит в мирное решение украинского конфликта

Предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине пока нет, даже с учетом посреднических инициатив третьих стран. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Политолог объяснил невозможность мирных переговоров между Россией и Украиной

В интервью РИА Новости политик прокомментировал предложения других государств по решению ситуации. Как отметил Пушилин, понятна позиция Китая, стремящегося к установлению мира, африканских стран, при этом политик скептически относится к инициативам Ватикана. Врио главы ДНР отметил, что представители государства-анклава «однозначно» поддерживают украинский режим.

«Поэтому я сам лично на данном этапе в мирное урегулирование не верю», — указал Пушилин.

Как пояснил политик, опыт переговоров в рамках Минских соглашений показал, что Киев «недоговороспособен».

«Увы, про мир говорить рано. Необходимо, чтобы Украина была повержена. Другого способа ситуацию завершить я пока не вижу», — заключил Пушилин.

Ранее в МИД России заявили, что переговорный процесс с Украиной зависит от готовности Киева и Запада обсудить реальное положение дел, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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