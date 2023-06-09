«Если изменят задачи СВО»: В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией

Министр отметил, что Киев способен на мирное и добрососедское сосуществование со всеми сопредельными государствами, однако России стоит поменять подход к решению конфликта между двумя странами.

«Вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине пока нет, даже с учетом посреднических инициатив третьих стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

