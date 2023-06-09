«Если изменят задачи СВО»: В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией
Переговоры Украины и России допустимы, если Москва изменит цели спецоперации. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщило издание РБК.
Министр отметил, что Киев способен на мирное и добрососедское сосуществование со всеми сопредельными государствами, однако России стоит поменять подход к решению конфликта между двумя странами.
«Вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — подчеркнул глава Минобороны Украины.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине пока нет, даже с учетом посреднических инициатив третьих стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Воронеже трех человек посекло осколками стекла после падения беспилотника
- Российский посол исключил возможность возобновления взаимодействия с Грецией
- Губернатор Севастополя предупредил о противодиверсионных учениях флота
- «Если изменят задачи СВО»: В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией
- Губернатор: Два человека пострадали в результате падения беспилотника в Воронеже
- В Запорожской области создали народное ополчение
- СМИ: Adidas может вернуться на российский рынок
- Пушилин заявил, что пока не верит в мирное решение украинского конфликта
- Экономист предупредил о подорожании отдыха в Турции для российских туристов
- СМИ: В Киеве ограбили сотрудника посольства США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru