Антонов заявил о нежелании США искать пути к урегулированию украинского конфликта
США не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом дипломат заявил, комментируя новый американский пакет военной помощи Украине.
Как отметил Антонов, в Вашингтоне «не сделали ничего», чтобы усадить киевские власти за стол переговоров.
«Напротив, здесь методично подталкивают своих марионеток и дальше жертвовать человеческими жизнями во имя сумасбродной цели - нанести России "стратегическое поражение". Отступиться от этой задачи для Вашингтона невозможно», — цитирует дипломата Telegram-канал российского посольства.
Антонов указал, что миллиарды долларов от американских налогоплательщиков тратятся на конфликт, «исчезают в черной дыре коррупции, контрабанды и мошеннических схем» украинской администрации, и Вашингтону становится все труднее замалчивать подобные явления.
«Возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов. Их приоритет - лоббировать интересы военно-промышленного комплекса», — подчеркнул посол.
Ранее Пентагон сообщил, что власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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