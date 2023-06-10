Антонов заявил о нежелании США искать пути к урегулированию украинского конфликта

Как отметил Антонов, в Вашингтоне «не сделали ничего», чтобы усадить киевские власти за стол переговоров.

«Напротив, здесь методично подталкивают своих марионеток и дальше жертвовать человеческими жизнями во имя сумасбродной цели - нанести России "стратегическое поражение". Отступиться от этой задачи для Вашингтона невозможно», — цитирует дипломата Telegram-канал российского посольства.

Антонов указал, что миллиарды долларов от американских налогоплательщиков тратятся на конфликт, «исчезают в черной дыре коррупции, контрабанды и мошеннических схем» украинской администрации, и Вашингтону становится все труднее замалчивать подобные явления.

«Возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов. Их приоритет - лоббировать интересы военно-промышленного комплекса», — подчеркнул посол.

Ранее Пентагон сообщил, что власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

