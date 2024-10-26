Халатность и подкоп: В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2

ПОДКОП И ПОБЕГ

Утром 26 октября стало известно, что в Липецкой области шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2. По данным Telegram-канала «112», они смогли осуществить побег через подкоп. Известно, что сотрудники ФСИН во время обхода учреждения, увидев лаз, начали проверять все камеры и обнаружили, что в ИК не хватает несколько человек.

По данным СМИ, длина подкопа, через который выбрались заключенные, могла составлять 65 метров. Судя по фото, размещенному в Сети, он напоминает узкую яму.

«Прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается», - обратился к местным жителям губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.