Халатность и подкоп: В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2
При этом четверых беглецов уже удалось задержать.
В Липецкой области несколько заключенных сбежали из ИК-2. Двоих из них уже удалось задержать в Тамбовской области. Еще двоих нашли в Липецкой. Однако это не единственное происшествие, случившееся в российских исправительных учреждениях за последние месяцы. Предыдущие закончились захватом заложников и даже смертью сотрудников ФСИН.
ПОДКОП И ПОБЕГ
Утром 26 октября стало известно, что в Липецкой области шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2. По данным Telegram-канала «112», они смогли осуществить побег через подкоп. Известно, что сотрудники ФСИН во время обхода учреждения, увидев лаз, начали проверять все камеры и обнаружили, что в ИК не хватает несколько человек.
По данным СМИ, длина подкопа, через который выбрались заключенные, могла составлять 65 метров. Судя по фото, размещенному в Сети, он напоминает узкую яму.
«Прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается», - обратился к местным жителям губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
После случившегося все составы учреждения были подняты по тревоге. Поиском сбежавших занялись представители МВД, ФСБ и Росгвардии.
В связи с побегом заключенных из ИК-2 в Липецкую область выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН. В состав группы вошли представители ведомственного отдела розыска. Они приняли участие в оперативных мероприятиях.
Изначально в СМИ появилась информация о задержании двоих сбежавших заключенных в Тамбовской области. По данным Telegram-канала «Baza», они оказали сопротивление. Известно, что их обнаружили недалеко от села Петровское на границе Липецкой и Тамбовской областей. Отмечается, что они не успели переодеться и были в тюремной робе.
Однако позже стало известно о задержании еще двоих беглецов в Липецкой области. На момент написания материала сообщается, что поиски еще двоих сбежавших заключенных продолжаются.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников ФСИН после побега шести заключенных из исправительной колонии №2. По версии следствия, преступники могли сбежать из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждения своих обязанностей. При этом, по данным Telegram-канала «112», ранее в ИК-2 в Липецкой области уже были обнаружены нарушения в связи с попыткой пронести на территорию учреждения телефоны и наркотические вещества.
Известно, что в этой же колонии отбывает наказание киллер Ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов, более известный как Леша Солдат. Накануне в СМИ появилась информация, что осужденный на 23 года 57-летний мужчина подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. При этом в УДО киллеру было отказано. Официально на свободу Шерстобитов должен выйти в 2029 году.
БЕГЛЕЦЫ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ
По данным Telegram-канала «Mash», пять сбежавших заключенных являются гражданами Узбекистана, шестой — Таджикистана. Согласно информации источника, двоим беглецам Парвозбеку Турабаеву и Хуршидбеку Ганиеву по 19 лет. Они отбывают наказание по статье о наркотиках в крупном размере. Оба заключенных попали в ИК-2 в конце 2023 года.
Еще троим сбежавшим Дилшоду Арслонову, Тургуну Абдуллаеву и Бахтиеру Жумаеву — по 28 лет. Согласно информации «Mash», первый отбывает наказание за изнасилование несовершеннолетнего, остальные из указанных — так же по статьям об изнасиловании.
Как сообщил Telegram-канал «Shot», шестой беглец — 27-летний Даврон Джабборов из Таджикистана был осужден за изнасилование и разбой. В липецкую колонию он попал из Серпухова в июле 2023 года.
По информации «Baza», правоохранителям первыми удалось задержать Бахтиера Жумаева и Хуршидбека Ганиева. Одним из задержанных в Липецкой области, предположительно, оказался Даврон Джабборов. Тelegram-канал «112» сообщил, что, их доставят в ту же колонию, из которой они совершили побег. Сейчас в учреждении осматривают место происшествия, допрашивают всех сотрудников и проверяют должностные инструкции.
ПРОБЛЕМНЫЕ КОЛОНИИ
Побег заключенных из липецкой колонии №2 — не единственный инцидент в российских исправительных учреждениях за последнее время. Так, днем 23 августа в Волгоградской области в ИК-19 в Суровикино четверо террористов, являвшиеся гражданами Таджикистана и Узбекистана, захватили в заложники 12 человек, в том числе нескольких заключенных и сотрудников колонии. Захватчики заявили о причастности к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация).
Начальник воспитательного отдела ИК-19, начальник отдела охраны, замначальника по безопасности и оперативной работе, сотрудник ФСИН скончались от полученных ранений. Всего в результате нападения погибли восемь заложников.
Штурм в ИК-19 продлился полчаса. Все четверо террористов были ликвидированы во время проведения операции.
По факту захвата заключенными заложников в Суровикино было возбуждено уголовное дело по статьям «Захват заложника, повлекшее умышленное причинение смерти человеку» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
За несколько месяцев до этого похожая ситуация произошла в Ростовской области. Там 16 июня в СИЗО №1 несколько заключенных захватили в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы учреждения. Тогда все заложники выжили.
Захватчики также мотивировали свои действия идеями радикального исламизма и потребовали предоставить им оружие, автомобиль, возможность покинуть СИЗО и улететь из России.
Во время штурма трое террористов были ликвидированы. При этом одному злоумышленнику удалось выжить. Позже он был приговорен к 23 годам лишения свободы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с коллегами из Федеральной службы исполнения наказаний пресекли захват нижегородской колонии №6.
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