Экс-генпрокурор Степанков: Расследование теракта в «Крокусе» закончится не раньше весны
Следственные действия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлятся еще минимум полгода, предположил бывший генпрокурор РФ, заслуженный юрист Валентин Степанков в разговоре с NEWS.ru.
Он отметил, что это обусловлено большим количеством необходимых экспертиз, а также широким кругом подозреваемых, которым на всех этапах наверняка требуется переводчик. Степанков подчеркнул, сколько бы томов материалов дела ни было, обвиняемые должны будут читать их вместе с адвокатами и переводчиками.
«Еще не забывайте, что в деле не одна сотня потерпевших, а у них тоже есть процессуальные права знакомиться с материалами», – сказал он.
При этом, указал Степанков, даже если расследование закончат к весне, суд начнется не раньше лета 2025 года: сначала фигурантам предстоит ознакомиться с материалами, затем дело уйдет в прокуратуру, которая либо утвердит обвинительное заключение, либо отправит на доследование, и только потом – в суд.
Ранее сообщалось, что следствие выявило четверых новых фигурантов в деле о нападении на «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек. По данным источника, двое подозреваемых арестованы, еще двое находятся в розыске. Все четверо связаны с запрещенной организацией, предоставившей оружие исполнителям теракта. Обвиняемые подозреваются в переделке охолощенных автоматов Калашникова в боевые и доставке патронов и магазинов, которые впоследствии использовались при нападении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru