Экс-генпрокурор Степанков: Расследование теракта в «Крокусе» закончится не раньше весны

«Еще не забывайте, что в деле не одна сотня потерпевших, а у них тоже есть процессуальные права знакомиться с материалами», – сказал он.

При этом, указал Степанков, даже если расследование закончат к весне, суд начнется не раньше лета 2025 года: сначала фигурантам предстоит ознакомиться с материалами, затем дело уйдет в прокуратуру, которая либо утвердит обвинительное заключение, либо отправит на доследование, и только потом – в суд.

Ранее сообщалось, что следствие выявило четверых новых фигурантов в деле о нападении на «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек. По данным источника, двое подозреваемых арестованы, еще двое находятся в розыске. Все четверо связаны с запрещенной организацией, предоставившей оружие исполнителям теракта. Обвиняемые подозреваются в переделке охолощенных автоматов Калашникова в боевые и доставке патронов и магазинов, которые впоследствии использовались при нападении, передает «Радиоточка НСН».

