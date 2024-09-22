Минздрав: Все пострадавшие при теракте в «Крокусе» выписаны из больниц

Всех пострадавших во время террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл», которые попали в больницы, выписали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Он напомнил, что последнее время пострадавшие проходили стационарное лечение.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Жертвами преступления стали 145 человек, более 550 получили травмы. Следствие признало пострадавшими свыше 1,7 тысячи человек.

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До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что выплаты пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН рассказал, что суд указал на нарушения в иске, который пострадавшие и родственники погибших в теракте в «Крокусе» подали к страховой компании «Ингосстрах».

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ФОТО: ТАСС
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