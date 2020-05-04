Падение рейтинга Зеленского опровергли

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского за год его пребывания в должности сократилась почти вдвое, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Киевский международный институт социологии. Так, в конце апреля, за Зеленского, в случае проведения выборов, готовы были отдать голоса 42 процента украинцев. Годом ранее за Зеленского проголосовали более 73 процентов избирателей.

Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил, что доверие к Владимиру Зеленскому остается примерно на том же уровне, но рейтинг его партии падает.

«Раньше он получал ненамного больше голосов. Это уже во втором туре он получил 73 процента, а в первом туре он получил чуть меньше 50 процентов. Так что сильно ничего не изменилось. А вот его партия получила действительно меньше, примерно 10 процентов. Поэтому сегодня можно отчетливо говорить, что репутация партии существенно падает, это действительно заметно. А доверие к самому президенту пока держится на достаточно высоком уровне. И когда об этом говорит сам Зеленский, в этом случае он, к сожалению, прав. О втором его сроке бессмысленно рассуждать, ему бы первый дослужить», – говорит он.