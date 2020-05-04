Падение рейтинга Зеленского опровергли
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил, что доверие к Владимиру Зеленскому остается примерно на том же уровне, а вот рейтинг его партии падает.
Поддержка президента Украины Владимира Зеленского за год его пребывания в должности сократилась почти вдвое, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Киевский международный институт социологии. Так, в конце апреля, за Зеленского, в случае проведения выборов, готовы были отдать голоса 42 процента украинцев. Годом ранее за Зеленского проголосовали более 73 процентов избирателей.
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил, что доверие к Владимиру Зеленскому остается примерно на том же уровне, но рейтинг его партии падает.
«Раньше он получал ненамного больше голосов. Это уже во втором туре он получил 73 процента, а в первом туре он получил чуть меньше 50 процентов. Так что сильно ничего не изменилось. А вот его партия получила действительно меньше, примерно 10 процентов. Поэтому сегодня можно отчетливо говорить, что репутация партии существенно падает, это действительно заметно. А доверие к самому президенту пока держится на достаточно высоком уровне. И когда об этом говорит сам Зеленский, в этом случае он, к сожалению, прав. О втором его сроке бессмысленно рассуждать, ему бы первый дослужить», – говорит он.
По словам Погребинского, эту тенденцию можно объяснить мировой тенденцией, когда в условиях пандемии, люди начинают больше доверять лидеру своей страны.
«С одной стороны это удивительно, с другой, если мы посмотрим по сторонам, то есть некая тенденция. Тот же Трамп, который последние два месяца ведет себя как полный идиот, включая идею потреблять вовнутрь обеззараживающие составы. Он это ляпнул, а потом несколько десятков людей попали в больницу, потому что есть его фанаты, которые воспринимают его как Господа Бога. И, несмотря на это, у него сейчас самый высокий за все время рейтинг. Такого у него никогда не было. События, связанные с коронавирусом, мотивируют людей сближаться с первым человеком в стране», – комментирует специалист.
Ранее политолог Михаил Погребинский в интервью НСН заявил о конфликте в партии Зеленского из-за назначения Михаила Саакашвили вице-премьером.
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