Украинцы попросили Зеленского разблокировать «Яндекс» и «ВКонтакте»

Её автор просит разблокировать все сервисы, такие как «Mail.ru, Vk.com, Yandex.ru и так далее». Он уверен, что эти ресурсы не причиняют никакого вреда Украине.

Если петиция соберет 25 тысяч подписей за 92 дня, ее рассмотрит глава государства. Пока ее поддержали 73 человека.

Украина ввела санкции против российских интернет ресурсов еще при президенте Петре Порошенко. Срок их действия истекает в середине 2020 года, напоминает РИА ФАН. Исключение – «Яндекс», запрет которого будет действителен еще несколько лет.

