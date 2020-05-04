Новости за ночь: В США считают, что Китай скрыл данные о COVID-19 ради накопления лекарств

Так, Китай в январе этого года скрывал сведения о заразности COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения, однако при этом сократил экспорт и увеличил импорт товаров медицинского назначения, говорится в публикации. Китайские власти при этом якобы отрицали наличие экспортных ограничений, хотя с 95%-ной вероятностью изменения в экспорте и импорте страны были за пределами нормы, полагают в США.

3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон уверен, будто коронавирус нового типа начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Перед этим австралийское издание The Daily Telegraph представило выдержку из досье разведок пяти западных стран, в котором утверждалось, что власти Китая ещё в декабре знали о передаче вируса от человека к человеку, но скрывали это до 20 января.

В Китае продолжают настаивать, что с самого начала придерживались принципа открытости относительно публикации данных о вспышке нового коронавируса.