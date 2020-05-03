В России не верят обвинениям Китая спецслужбами пяти стран

Разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, в своём 15-страничном досье заявил о намеренном сокрытии информации о коронавирусе нового типа властями Китая. Об этом сообщило австралийское издание Daily Telegraph со ссылкой на документ.

Автор досье утверждают, что власти Китая ещё в декабре знал о передаче коронавируса от человека к человеку, но отрицали это до 20 января, а говорящих о новой инфекции врачей якобы заставляли замолчать или «исчезнуть». 3 января национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса, утверждается в досье.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН обратил внимание на то, что авторы досье не смогли представить доказательств, подтверждающих обвинения в адрес Китая в сокрытии данных о COVID-19.

«Это все – политические домыслы. Если бы были твердые доказательства, обвинения бы по-другому выглядели. Такие заявления все время идут в СМИ. Я же опираюсь на официальное заявление ВОЗ о том, что вирус не является искусственным. Все эти домыслы… Да, они могут быть правдивыми, но тогда их надо доказать!