В России не верят обвинениям Китая спецслужбами пяти стран
Полковник КГБ в эфире НСН рассказал, почему спецслужбы «Пяти глаз» не смогут доказать обвинения в адрес Китая о сокрытии информации о коронавирусе.
Разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, в своём 15-страничном досье заявил о намеренном сокрытии информации о коронавирусе нового типа властями Китая. Об этом сообщило австралийское издание Daily Telegraph со ссылкой на документ.
Автор досье утверждают, что власти Китая ещё в декабре знал о передаче коронавируса от человека к человеку, но отрицали это до 20 января, а говорящих о новой инфекции врачей якобы заставляли замолчать или «исчезнуть». 3 января национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса, утверждается в досье.
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН обратил внимание на то, что авторы досье не смогли представить доказательств, подтверждающих обвинения в адрес Китая в сокрытии данных о COVID-19.
«Это все – политические домыслы. Если бы были твердые доказательства, обвинения бы по-другому выглядели. Такие заявления все время идут в СМИ. Я же опираюсь на официальное заявление ВОЗ о том, что вирус не является искусственным. Все эти домыслы… Да, они могут быть правдивыми, но тогда их надо доказать!
Пока же я вижу, что США в своих предвыборных целях использует шумиху вокруг коронавируса. Зачем доказывать эти обвинения на деле? Трамп хочет найти врага, ему это очень выгодно. У Трампа – сплошная болтовня: сегодня он говорит одно, завтра – другое. Думаю, никто ничего не найдет», - считает советский разведчик.
Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН заявил об искусственной природе коронавируса нового типа и назвал США страной его создания.
«Вирус был создан в лаборатории, но не в Китае, а в США, в университете Северной Каролины, а в Ухане он только испытывался. И то, потому что Барак Обама запретил проводить такие эксперименты в Штатах. Нет природного резервуара, не нашли ученые такого животного в природе, кто был бы носителем этого вируса. И кто такое животное найдет, тот точно получит Нобелевскую премию», - заявил собеседник НСН.
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